Der jordanische König Abdullah hat zum Auftakt eines Gifpeltreffens der Arabischen Liga für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt geworben.

Die Schaffung eines palästinensischen Staates sei die Grundlage für ein arabisch-israelisches Friedensabkommen, erklärte Abdullah in seiner Eröffnungsrede in Amman. Israel zerstöre mit seiner Fortsetzung des Siedlungsbaus in den besetzten palästinensischen Gebieten die Chancen auf Frieden. Ähnlich äußerte sich UNO-Generalsekretär Guterres. Er rief die arabischen Staaten zudem dazu auf, eine politische Lösung für den Syrien-Krieg zu finden und gemeinsam gegen Terrorismus vorzugehen.