Die Staatschefs der Arabischen Liga kommen heute zu einem Gipfeltreffen in der jordanischen Hauptstadt Amman zusammen.

Vertreter aller 22 Mitglieder der Organisation seien nach Jordanien gereist, sagte die stellvertretende Generalsekretärin, Abu Ghazaleh. Das zeige, wie wichtig dieser Gipfel sei. Auf der Agenda stehen der Krieg in Syrien, die Haltung Saudi-Arabiens zum Iran und der Kampf gegen den IS. Ziel sei es, "eine Kooperation und Absprache zwischen den Staaten" zu erzielen, führte Abu Ghazaleh aus. Beobachter bezweifeln jedoch, dass die Regierungschefs zu einem Ergebnis kommen werden - und falls doch, dass dieses dann umgesetzt wird. Die Unstimmigkeiten unter den Mitgliedern der Organisation seien zu groß, heißt es.



Das Treffen findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Auch UNO-Generalsekretär Guterres und der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, werden in Amman erwartet. - Hören Sie einen DLF-Bericht zum Thema.