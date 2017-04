Der Präsident des Arbeitgeberverbandes BDA, Kramer, hat sich für Änderungen in der Zuwanderungspolitik ausgesprochen.

Die Einwanderung müsse sich am Arbeitsmarkt orientieren, sagte Kramer der Deutschen Presse-Agentur. Der Politik müsse klar werden, dass Deutschland Zuwanderung brauche - so wie in den 1950er und '60er Jahren. Denn bis zum Jahr 2030 fehlten sechs Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter. Deutschland sei ein Einwanderungsland, betonte Kramer. Er räumte aber zugleich ein, dass es derzeit zumindest am rechten Rand politisches Missbehagen wegen der zurückliegenden Flüchtlingskrise gebe.