Die IG Metall hat nach eigenen Angaben einen ersten juristischen Erfolg im Streit um die ganztägigen Warnstreiks erzielt. Das Arbeitsgericht in Krefeld wies den Antrag eines Zulieferers auf einstweilige Verfügung ab. Die Forderungen der Gewerkschaft seien rechtmäßig, entschieden die Richter. Auch seien die Arbeitskampfmaßnahmen verhältnismäßig.

Mehrere Unternehmen und Verbände der Metall- und Elektroindustrie hatten gegen die ganztägigen Warnstreiks geklagt. Wegen der zu erwartenden Produktionsausfälle drohten sie zudem mit Schadenersatzforderungen.



Bundesweit hatten heute in mehr als 80 Betrieben rund 68.000 Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Besonders betroffen war der LKW-Hersteller MAN in Bayern, wo allein 15.000 Beschäftigte am Warnstreik teilnahmen. Auch in Betrieben in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ruhte den ganzen Tag die Arbeit.

