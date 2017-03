Die Arbeitskosten in Deutschland sind 2016 um durchschnittlich 2,5 Prozent pro Stunde gestiegen.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Neben den Bruttoverdiensten erhöhten sich vor allem die Lohnnebenkosten. Im EU-Vergleich verteuerte sich Arbeit in Deutschland damit überdurchschnittlich. In allen 28 Mitgliedsstaaten zusammen lag der Wert für das dritte Quartal 2016 bei 1,9 Prozent.