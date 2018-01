Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat nach Erkenntnissen der Bundesagentur für Arbeit zum Jahresende 2017 so deutlich zugenommen wie selten zuvor.

Der Stellenindex der Behörde stieg im Dezember ungewöhnlich stark, mit einem Plus von sechs Punkten auf 256 Zähler. Die Zahl der sofort oder demnächst zu besetzenden Stellen habe damit ein Rekordniveau erreicht. Angetrieben wurde der Anstieg in den vergangenen zwölf Monaten durch den wirtschaftlichen Aufschwung. Eine starke Zunahme bei der Nachfrage nach Arbeitskräften gab es vor allem in Zeitarbeits-Unternehmen, im Handel und in Industriebetrieben.

