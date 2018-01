Die Bundesagentur für Arbeit will die umstrittene Barauszahlung von Arbeitslosengeld in Supermärkten ab Mitte des Jahres testen.

Der Probelauf sei in bis zu zehn regionalen Arbeitsagenturen und Jobcentern für zunächst drei Monate geplant, zitiert die "Rheinische Post" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. Bereits vorher finde ein lokaler Test in Nürnberg statt. Im Erfolgsfall solle das Verfahren dann zum Jahresende bundesweit im Handel eingeführt werden. Arbeitslose erhalten hierfür Zettel mit Barcodes. Diese werden an den Kassen eingescannt und die angezeigten Beträge ausgezahlt. Sozialverbände kritisieren eine Stigmatisierung von Leistungsempfängern, die sich vor Kunden und Kassierern als Erwerbslose zu erkennen geben müssten.



Die Bundesagentur für Arbeit argumentiert, dadurch steige die Zahl der Auszahlungsstellen von derzeit rund 300 auf etwa 8.500, die für viele dann auch fußläufig zu erreichen seien.

