Die Gewerkschaften stellen sich hinter den Vorstoß von SPD-Kanzlerkandidat Schulz für einen längeren Bezug des Arbeitslosengeldes.

Der DGB-Vorsitzende Hoffmann sagte dem "Tagesspiegel", die SPD korrigiere damit einen Kardinalfehler der Agenda 2010, bei der die Arbeitslosen stets nur gefordert und nie gefördert würden. Verdi-Chef Bsirske sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einem Schritt in die richtige Richtung.



Der SPD-Vorstand berät heute in Berlin über das von Schulz angestoßene Konzept. Anschließend will Bundesarbeitsministerin Nahles es vorstellen. Kernpunkt ist ein längerer Bezug von Arbeitslosengeld Eins in Verbindung mit Qualifizierungsmaßnahmen.