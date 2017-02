Arbeitslosengeld I Grüne halten Pläne von Schulz für falsch

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt (picture alliance / dpa / Bernd Thissen)

Die Grünen haben die Pläne von SPD-Kanzlerkandidat Schulz, das Arbeitslosengeld I länger zu zahlen, kritisiert.

Die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, Schulz richte den Blick nur auf die Gruppe der älteren Facharbeiter. Dabei sei die Beschäftigungslage für Facharbeiter derzeit gut. Für kurzfristig Beschäftigte, für Leiharbeitnehmer oder für prekär beschäftigte Frauen habe Schulz dagegen nichts anzubieten. In einem Acht-Punkte-Plan zum Arbeitsmarkt fordern die Grünen der Zeitung zufolge, dass das Arbeitslosengeld I künftig schon nach vier Monaten Beschäftigungszeit gezahlt werden soll. Bislang gilt ein solcher Anspruch erst nach einem Jahr. - Schulz will im Falle eines Wahlsiegs die "Agenda 2010" in einigen Punkten korrigieren.