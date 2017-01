Arbeitslosenversicherung Nahles und Weise lehnen Beitragssenkung ab

"Krisenjahre nicht vergessen": BA-Chef Frank-Jürgen Weise. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Weise, hat sich gegen eine Senkung der Arbeitslosenbeiträge ausgesprochen.

Er verwies in Nürnberg auf die Erfahrungen in den Krisenjahren 2009 und 2010. Damals seien Milliarden-Rücklagen benötigt worden, um die Kurzarbeitergeldprogramme zu finanzieren. Deshalb rate er von dem Schritt ab, so Weise. Das Bundesarbeitsministerium erklärte in Berlin, es gebe derzeit keine Pläne, den Beitrag abzusenken. - Fachpolitiker von CDU und SPD hatten Forderungen des Steuerzahlerbundes unterstützt, den Satz von derzeit drei auf 2,5 Prozent zu reduzieren. Die Rücklagen der Bundesagentur waren zuletzt auf rund elf Milliarden Euro angewachsen.