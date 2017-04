Die EU-Kommission will sich dafür einsetzen, dass Europa sozialer wird.

Die "Welt am Sonntag" berichtet, dass dazu in der nächsten Woche ein Programm vorgestellt werden solle. Demnach will die EU-Kommission vorschlagen, dass es überall in Europa ein Mindesteinkommen gibt. Außerdem sollen junge Menschen nicht mehr als vier Monate ohne Arbeitsplatz oder Ausbildung sein. Männer sollen motiviert werden, eine Auszeit vom Beruf zu nehmen, wenn sie Kinder haben. Eltern sollen ein Recht darauf bekommen, in Teilzeit zu arbeiten, bis die Kinder zwölf Jahre alt sind, und dann wieder voll in den alten Beruf einsteigen können.