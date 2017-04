In Deutschland ist der Bedarf an Fachkräften unterschiedlich ausgeprägt.

Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln ist er im Norden deutlich geringer als im Süden. Die Wirtschaftsforscher machen das an der Zahl der ausgeschriebenen Stellen fest. Demnach hat Berlin mit einem Anteil von 35 Prozent deutschlandweit am wenigsten Sorgen, geeignete Mitarbeiter zu finden. In Baden-Württemberg liegt der Wert dagegen bei 72 Prozent.



Das Institut der deutschen Wirtschaft rät personalsuchenden Unternehmen unter anderem dazu, potentiellen Bewerbern Zusatzangebote zu machen und zum Beispiel bei der Wohnungssuche zu helfen.