Das Handwerk in Deutschland ist weiter im Aufwind.

Auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres zeichnet sich eine gute bis sehr gute Beschäftigungslage der Handwerksbetriebe ab. Der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Schwannecke, sagte der Deutschen Presse-Agentur, in diesem Jahr habe jeder fünfte Betriebsinhaber neues Personal eingestellt. Bereits bis Mitte des Jahres seien so mehr als 33.000 neue Arbeitsplätze entstanden, vor allem in der Baubranche. Dort sei die Auftragslage so gut, dass es im Durchnitt knapp drei Monate von der Auftragsvergabe bis zum Baubeginn dauere.