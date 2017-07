In Deutschland gibt es immer mehr Berufspendler.

Der Anteil der Beschäftigten, die längere Wege zum Arbeitsplatz in Kauf nehmen, ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert von 59,4 Prozent gestiegen. Dies teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn mit. Die Zahl der Pendler wuchs damit von knapp 18 auf 18,4 Millionen an. Einer der Hauptgründe sind die hohen Miet- und Immobilienpreise in den Städten.