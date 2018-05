In Deutschland hat inzwischen jeder vierte Asylbewerber, der seit 2015 ins Land gekommen ist, einen Arbeitsplatz gefunden.

Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. In vielen Fällen handele es sich um ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis. Der Leiter des Forschungsbereichs Migration, Brücker, sagte der Zeitung, am häufigsten schafften es Pakistaner, eine Anstellung zu finden. Auch bei Migranten aus Nigeria und dem Iran sei die Quote hoch. Wenn sich die Entwicklung fortsetze, werde nach fünf Jahren die Hälfte der Zuwanderer eine Arbeit gefunden haben.

