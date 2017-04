Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat eine Stärkung der Tarifbindung in Deutschland gefordert.

Die Zahl der Beschäftigten mit Tarifverträgen sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, sagte Verdi-Chef Bsirske der Deutschen Presse-Agentur. Die Folge seien häufig Dumping-Löhne und die Unterwanderung von Mindestlöhnen. Davon betroffen seien vor allem Beschäftigte im Gastgewerbe und im Einzelhandel, insbesondere in Ostdeutschland.



Arbeitgeberpräsident Kramer wies diese Darstellung zurück. Die Flächentarifverträge nähmen nicht ab. Vielmehr träten neu entstehende Unternehmen etwa auch internetnaher Branchen diesen Abkommen nicht bei. Allerdings orientierten sich viele Firmen an Flächentarifverträgen. Ansonsten riskierten sie Abwanderungsbewegungen zu anderen Unternehmen, meinte Kramer.