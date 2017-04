Unbefristete Arbeitsverhältnisse in Vollzeit werden nach Erkenntnissen von Experten nicht mehr von atypischen Beschäftigungen verdrängt.

Der stellvertretende Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Walwei, sagte, die Bedeutung von Leiharbeit, Minijobs, Teilzeit und befristeten Jobs sei in den vergangenen Jahren zwar gewachsen. Das gehe aber schon seit 2006 nicht mehr zu Lasten normaler Arbeitsverhältnisse. In diesem Bereich habe es zuletzt sogar einen deutlichen Zuwachs gegeben. Walwei widersprach damit dem Eindruck, dass unbefristete Jobs in Vollzeit seltener werden.



Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung wurde 1967 gegründet und gehört seit 2004 zur Bundesagentur für Arbeit. Sie hat ihren Sitz in Nürnberg