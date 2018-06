Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns.

Die Mindestlohnkommission werde noch in diesem Monat eine Erhöhung vorschlagen, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Angesichts der guten wirtschaftlichen Lage gehe er von einer kräftigen Erhöhung aus. Diese werde er dann auch per Gesetz umsetzen. Gleichzeitig kündigte Heil schärfere Kontrollen zur Einhaltung des Mindestlohns an. Es gebe Hinweise darauf, dass Arbeitgeber diesen immer noch unterliefen. Deshalb würden die Kontrollen ausgeweitet.

