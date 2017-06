Müssen Wunschtermine genehmigt werden? Lässt sich Resturlaub auszahlen? Gibt es Kollegen, die in erster Reihe stehen beim Urlaub? Wann verfällt Urlaub? Welche Ansprüche haben Teilzeit-Beschäftigte? Was ist eigentlich, wenn Angestellte in den Ferien krank werden?

In Zeiten, wo fast jeder Angestellte ein Diensthandy bekommt, ermöglicht es die Elektronik, dass prinzipiell jeder rund um die Uhr erreichbar ist: Wie ist die Erholung am Strand oder in den Bergen von der normalen Arbeitszeit zu trennen? Kann ich an freien Tagen mein Diensthandy ignorieren? Und darf ich im Urlaub überhaupt arbeiten?

Gemeinsam mit Studiogästen klärt Constanze Elter diese und weitere Fragen rund um Ihr (Arbeits-) Recht auf Ferien.

