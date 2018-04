Arbeitnehmer nehmen einer Studie zufolge immer längere Strecken zu ihrem Arbeitsplatz in Kauf.

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg mitteilt, legten Pendler 2014 in mittlerer Distanz 10,5 Kilometer zu ihrer Arbeit zurück. Im Jahr 2000 waren es 8,7 Kilometer. Der Wissenschaftler fanden heraus, dass Beschäftigte mit hohem Bildungsabschluss und komplexen Tätigkeiten die größten Entfernungen zurücklegen. Sie pendeln öfter zwischen Städten. Auch Menschen mit sehr wenig Einkommen haben weite Wege: Sie pendeln für ihre Jobs von Vororten in die Innenstädte, weil sie sich dort keine Miete leisten können.

