Wie viele Chefs braucht man, um ein mittelgroßes Industrieunternehmen zu führen?

Dieser Frage gingen Wissenschaftler aus der Schweiz und Großbritannien in Zusammenarbeit mit der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung nach. Dafür haben sie 22 Unternehmen aus den USA, der Schweiz, Großbritannien und Deutschland verglichen. Die Firmen hatten alle mindestens 50 Mitarbeiter und arbeiteten mit ähnlichen Technologien. Heraus kam: Auf einen Chef kommen in den USA durchschnittlich 7,1 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 26. Dazwischen liegen Großbritannien und die Schweiz mit 10,3 beziehungsweise 13,6 Untergebenen pro Chef.



Die Wissenschaftler erklären das zum Beispiel mit Unterschieden im Bildungssystem. Wo es ein solides Ausbildungssystem gebe, könnten sich Unternehmen auf die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter verlassen und müssten sie weniger kontrollieren. In den USA sei das nicht der Fall. Deshalb müssten Unternehmen viel mehr auf Hierarchien und Regeln setzen, um die Qualität zu halten.