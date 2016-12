Argentinien Ex-Präsidentin Kirchner wegen Günstlingswirtschaft angeklagt

Weist den Vorwurf des Amtsmissbrauchs zurück: Die frühere argentinische Präsidentin Cristina Kirchner. (picture-alliance / dpa / David Fernandez)

Die ehemalige argentinische Präsidentin Kirchner ist wegen Korruptionsvorwürfen angeklagt worden.

Ein Gericht ordnete an, ihr Vermögen in Höhe von umgerechnet rund 600 Millionen Euro einzufrieren. Kirchner verurteilte das Vorgehen der Justiz als "Manöver politischer Verfolgung". Die Anklage lautet auf betrügerische Amtsführung und Günstlingswirtschaft. Hintergrund ist die Vergabe öffentlicher Aufträge an einen der damaligen Staatschefin nahestehenden Geschäftsmann. Der Unternehmer selbst soll Millionenbeträge unterschlagen und gewaschen haben.