Argentiniens Fußball-Verband AFA hat sich für sexistische Tipps zum Flirten mit russischen Frauen entschuldigt.

Wie die AFA mitteilte, seien entsprechende Anleitungen irrtümlich in einem Handbuch mit Verhaltensregeln für die Fußballweltmeisterschaft in Russland erschienen. Mit dem Ratgeber sollten Journalisten, Funktionäre und Trainer auf die Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli vorbereitet werden. Der Vorfall werde intern untersucht, teilte die AFA mit, die restlichen Handbücher wurden eingezogen.



Die umstrittenen Passagen wurden später auch über Twitter verbreitet. In einem Artikel mit der Überschrift "Wie habe ich bei einem russischen Mädchen Chancen?" hieß es: "Russische Frauen mögen es nicht, wie ein Objekt behandelt zu werden. Weil russische Frauen schön sind, wollen viele Männer mit ihnen ins Bett. Vielleicht wollen sie das auch, aber sie sind Menschen und wollen das Gefühl haben, dass sie wichtig und einzigartig sind."



Claudio Presman, Chef des argentinischen Nationalen Instituts gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, erklärte, man habe den Fußballverband um eine Stellungnahme gebeten. Der Text stigmatisiere Frauen in "unerhörter Art und Weise".



Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.