In Argentinien sind zehntausende Menschen gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Macri auf die Straße gegangen.

Auf Plakaten und in Sprechchören prangerten sie Medienberichten zufolge die soziale Lage in dem südamerikanischen Land mit hoher Inflation und Arbeitslosigkeit an. Der Protestzug wurde von den Gewerkschaften angeführt, die mit einem Generalstreik drohten. - Macri hat seit seinem Amtsantritt vor mehr als einem Jahr tausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen. Die Energiepreise sind wegen der Streichung der Subventionen durchschnittlich um 200 Prozent gestiegen. Die Inflation liegt bei rund 40 Prozent.