Argentinien Präsident Macri wechselt Finanzminister aus

Argentiniens konservativer Präsident Mauricio Macri. (picture alliance / dpa / David Fernandez)

In Argentinien hat Präsident Macri seinen Finanzminister Prat-Gay entlassen.

Macri habe den Ressortchef wegen "politischer Differenzen" zum Rücktritt aufgefordert, sagte Stabschef Peña in Buenos Aires. Das Ministerium werde nun in zwei Teile aufgespalten, bei der eines für die Staatsfinanzen und das andere für die Finanzwirtschaft zuständig sei. Prat-Gay war maßgeblich daran beteiligt, dass Argentinien trotz wiederholter Zahlungsunfähigkeit die Rückkehr an den Kapitalmarkt gelang. Das Land leidet unter einer hohen Inflation und schrumpfenden Wirtschaft.