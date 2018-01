Vetternwirtschaft soll in Argentinien künftig verboten werden.

Das kündigte Präsident Macri an. In Buenos Aires sagte er, Minister seiner Regierung dürften künftig keine engen Familienmitglieder wie Ehefrauen, Brüder oder Neffen mehr beschäftigen. Verwandte, die bereits auf diese Weise angestellt seien, müssten ihre Arbeitsplätze räumen. Die Entscheidung wird auch mit dem Sparkurs der argentinischen Regierung begründet. So soll ein Viertel der politischen Posten gestrichen werden. Die Opposition spricht von einem reinen Zahlenspiel. Tatsächlich habe Präsident Macri bei seinem Amtsantritt neue Ministerien geschaffen und die Zahl der Posten in der Regierung um 25 Prozent erhöht.

