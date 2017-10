In Argentinien haben tausende Menschen für die Aufklärung der Todesumstände eines Bürgerrechtsaktivisten demonstriert.

Sie versammelten sich im Zentrum der Hauptstadt Buenos Aires und forderten den Rücktritt der für die Sicherheitsbehörden zuständigen Ministerin. In Sprechchören hieß es, Santiago Maldonado sei von der Polizei getötet worden.



Der 28-jährige Aktivist wurde am Dienstag tot in einem Fluss in Patagonien gefunden.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte die Regierung von Präsident Macri auf, eine unabhängige Untersuchung zu garantieren.



Heute wird in Argentinien ein Teil des Parlaments neu gewählt. Obwohl die Regierung wegen Maldonados Tod unter Druck steht, wird damit gerechnet, dass das Mitte-rechts-Bündnis von Macri gestärkt aus der Abstimmung hervorgehen wird.