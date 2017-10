In Argentinien sorgt der Tod des Bürgerrechtsaktivisten Santiago Maldonado für Empörung.

Maldonados Bruder hat jetzt bestätigt, dass die Leiche, die vor wenigen Tagen in einem Fluss in Patagonien gefunden wurde, die seines seit Monaten vermissten Bruders ist. Der 28-jährige Santiago Maldonado war am 1. August bei einem Protestmarsch der Mapuche-Ureinwohner von Militärpolizisten festgenommen worden. Danach war er verschwunden. Augenzeugen berichteten, Maldonado sei geschlagen worden. Bei der Autopsie des Leichnams wurden aber nach Angaben eines Richters keine Verletzungen entdeckt.



In Argentinien wird morgen ein Teil des Parlaments neu gewählt. Das regierende Mitte-Rechts-Bündnis von Präsident Macri gilt als Favorit, obwohl die Regierung durch den Tod des Bürgerrechtlers unter Druck geraten war.



Nach Angaben seines Büros hat Macri am Freitagabend Maldonados Mutter sein Beleeid ausgeprochen. In der Innenstadt von Buenos Aires versammelten sich Menschen zu einer Protestkundgebung. Vor dem Leichenschauhaus legten Trauernde Blumen und Karten nieder und zündeten Kerzen an.



In den vergangenen Wochen waren bei Protesten mindestens 20 Demonstranten verletzt und mehr als 30 festgenommen worden. Die linke Opposition in Argentinien zog Vergleiche mit der Militärdiktatur in den 1970er und 80er Jahren. Das Regime hatte damals Zehntausende Regierungsgegner verschleppt und ermordet.



Die Mapuche hatten dagegen protestiert, dass das von ihnen beanspruchte Land an den italienischen Großgrundbesitzer Luciano Benetton verkauft wurde.