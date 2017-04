Der Oberste Gerichtshof des US-Bundestaates Arkansas hat die Hinrichtung eines Häftlings ausgesetzt.

In den kommenden Tagen sollten in dem Bundestaat sieben Todesurteile vollstreckt werden, weil das Haltbarkeitsdatum eines der für die Hinrichtung benutzten Betäubungsmittels bald abläuft. Die Häftlinge haben allesamt Klagen eingereicht, um die Exekutionen zu verhindern. - Die letzte Hinrichtung in Arkansas fand 2005 statt. In den USA haben die Behörden zunehmend Schwierigkeiten, sich das Gift für die Todesspritzen zu beschaffen, da viele Hersteller die Lieferung verweigern.