Arktis Forscher beobachten zunehmende Vermüllung des Meeresbodens

Das Forschungsschiff Polarstern des Alfred-Wegener-Instituts (Alfred-Wegener-Institut / Mario Hoppmann)

Am Meeresboden rund um den Nordpol sammelt sich nach Beobachtungen deutscher Forscher zunehmend Müll an.

Die Menge sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, teilte das Alfred-Wegener-Institut aus Bremerhaven unter Berufung auf Zählungen eigener Experten mit. An einem Messpunkt im Gebiet zwischen Grönland und Spitzbergen habe sich die Belastung zwischen 2004 und 2014 sogar verzwanzigfacht. Die Zahl der Abfallteile sei hier fast so hoch wie an den am stärksten verschmutzten Gebieten des Mittelmeers. Die Forscher hatten mithilfe ferngesteuerter Tauchkameras die Verteilung von Plastik- und Glasmüll dokumentiert.