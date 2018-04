Nach dem Rücktritt von Armeniens Regierungschef Sargsjan hat Oppositionsführer Paschinjan eine "vollständige und friedliche Machtübergabe" gefordert. Zugleich signalisierte er seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sollte das Volk dies wünschen. Als Reaktion auf diese Äußerungen sagte Interims-Premier Karapetjan ein für heute geplantes Treffen ab.

Dieser sei offenbar nicht an Verhandlungen interessiert, sondern wolle nur seine "eigene Agenda" vorantreiben. Paschinjan rief daraufhin seinerseits für den Vormittag zu neuen Protesten auf.



Er und seine Anhänger verlangen, dass das Parlament gemäß Verfassung zunächst binnen einer Woche einen neuen Regierungschef wählt, der jedoch nicht der seit langem herrschenden Regierungspartei angehört. Außerdem müsse es so bald wie möglich freie und demokratische Neuwahlen geben.



In Armenien gibt es seit bald zwei Wochen Demonstrationen. Sie richteten sich vor allem dagegen, dass Sargsjan Premierminister wurde. Der Politiker war bereits seit 2008 Staatspräsident und musste nach zwei Amtsperioden abtreten. Durch eine Verfassungsänderung sorgte er aber dafür, dass die Befugnisse des Ministerpräsidenten ausgeweitet wurden. Vor Kurzem ließ er sich dann vom Parlament ins Amt wählen, um an der Macht zu bleiben, bis er schließlich dem Druck der Straße nachgab und zurücktrat.

