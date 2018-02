Das niederländische Parlament hat das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich als Völkermord anerkannt und den Konflikt mit der Türkei dadurch verschärft.

Die Regierung in Ankara bestellte den niederländischen Geschäftsträger in der Türkei ein. Ihm sei mitgeteilt worden, dass die Türkei die Entscheidung des Parlaments in Den Haag verurteile, erklärte ein Sprecher des Außenministeriums. Ankara hatte den Beschluss bereits gestern Abend scharf verurteilt und erklärt, dieser habe keine rechtliche Verbindlichkeit.



Die türkische Regierung erkennt zwar die massenhafte Ermordung von Armeniern an, lehnt aber den Begriff 'Völkermord' ab. Nach Schätzungen von Historikern kamen im Osmanischen Reich in den Jahren 1915 und '16 bis zu 1,5 Millionen Armenier bei Massakern und Deportationen ums Leben.

