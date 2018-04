Nach dem Rücktritt des armenischen Ministerpräsidenten Sargsjan übernimmt kommissarisch dessen Vorgänger Karapetjan wieder das Amt.

Sargsjan stellte sein Amt nach tagelangen Protesten gegen ihn zur Verfügung. Er habe in der Vergangenheit Fehler gemacht, sagte er in seiner Rücktrittserklärung. In der armenischen Hauptstadt Eriwan gab es seit elf Tagen zum Teil heftige Demonstrationen gegen die Art und Weise, wie Sargsjan Premierminister des Landes wurde. Seit 2008 war er armenischer Staatspräsident und musste nach zwei Amtsperioden abtreten. Mit einer von ihm angestoßenen Verfassungsänderung sorgte Sargsjan dafür, dass die Befugnisse des Ministerpräsidenten ausgeweitet wurden. Vor Kurzem ließ er sich dann vom Parlament ins Amt wählen, um an der Macht bleiben zu können.

