Armeniens Ministerpräsident Sargsjan hat seinen Rücktritt erklärt.

Er werde seinen Posten aufgeben, teilte er in Eriwan mit. Sargsjan reagiert damit auf die andauernden Proteste gegen ihn. Sie halten seit elf Tagen an. Sargsjan war Präsident Armeniens, bevor das Parlament ihn vergangene Woche zum Regierungschef wählte. Dieses Amt ist seit einer Verfassungsreform mit mehr Macht ausgestattet. Kritiker warfen Sargsjan vor, sich an die Macht zu klammern.

