In der armenischen Hauptstadt Eriwan sind auch heute wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Anlass ist die politische Krise im Land, in die sich mittlerweile auch der Staatspräsident eingeschaltet hat. Er kündigte Gespräche mit allen politischen Kräften an, um eine Lösung für das Land zu finden. Zuletzt hatte der geschäftsführende Regierungschef Karapetjan Neuwahlen vorgeschlagen.



Ausgelöst wurde die Krise vom früheren Staatsoberhaupt Sargsjan, der bis Montag neuer Ministerpräsident Armeniens war. Kritiker warfen ihm vor, eine Verfassungsänderung auszunutzen, um an der Macht zu bleiben. Im Zuge der anhaltenden Massenproteste trat er aber dann zurück.

