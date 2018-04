In Armenien soll am 1. Mai ein neuer Ministerpräsident gewählt werden.

Das teilte das Parlament auf seiner Internetseite mit. In der Hauptstadt Eriwan waren auch gestern wieder tausende Menschen auf die Straße gegangen. Anlass ist die politische Krise im Land. Sie wurde vom früheren Präsidenten Sargsjan ausgelöst, der am Montag als Ministerpräsident zurückgetreten war. Kritiker warfen ihm vor, eine Verfassungsänderung auszunutzen, um an der Macht zu bleiben. Im Zuge der anhaltenden Massenproteste trat er aber dann zurück.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.