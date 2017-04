Zum ersten Mal nach der Verfassungsreform wird in der ehemaligen Sowjetrepublik Armenien ein neues Parlament gewählt.

Es bewerben sich fünf Parteien und vier Wahlbündnisse. In letzten Umfragen lag die Regierungspartei von Präsident Sarkisian in etwa gleichauf mit einer Allianz, die vom Unternehmer Zarukjan angeführt wird. Wahlberechtigt sind zweieinhalb Millionen Menschen. Die Vertretungen der EU und der USA in der Hauptstadt Eriwan äußerten sich wegen Berichten über Wählereinschüchterung besorgt.



Die Opposition wirft Sarkisian Wahlbetrug vor und vermutet, dass der Präsident nach dem Ende seiner Amtszeit auf den Posten des Regierungschefs wechseln will, der durch die Verfassungsreform wesentlich aufgewertet wurde. Sarkisian weist das zurück. Armenien gehört zu den ärmsten der ehemaligen Sowjetrepubliken, rund ein Drittel der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze.