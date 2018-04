Zwei Tage vor der Wahl eines neuen Ministerpräsidenten in Armenien hat die Opposition ihre Forderung nach einem Machtwechsel unterstrichen.

In der Hauptstadt Eriwan rief Oppositionsführer Paschinjan zu neuen Massenprotesten und einer Kundgebung auf dem Platz der Republik auf. Vor allem Studenten folgten dem Appell und blockierten Straßen im Stadtzentrum. Paschinjan hatte bereits in den vergangenen Wochen Proteste gegen Korruption und Vetternwirtschaft organisiert und damit den Rücktritt von Regierungschef Sargsjan erreicht, dessen Republikaner die Mehrheit im Parlament stellen. Dort soll am Dienstag über einen Nachfolger abgestimmt werden. Einziger Bewerber für das Amt ist bisher Paschinjan.

