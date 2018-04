Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste ist in der armenischen Hauptstadt Eriwan Oppositionsführer Paschinjan mit Regierungschef Sargsjan zusammen gekommen.

Über den Inhalt des Gesprächs wurde bislang nichts bekannt. Erst gestern abend waren bei Protesten gegen die Regierung mindestens 70 Menschen festgenommen worden. Tausende hatten sich in Eriwan versammelt, um den Rücktritt von Sargsjan zu fordern. Er war zuvor Präsident des Landes. Durch eine Verfassungsänderung wurde das Amt des Ministerpräsidenten und damit Sargsjans neuer Posten aufgewertet. Kritiker beklagen, dass er sich auf diese Weise den Zugang zur Macht erhalten will. In Armenien kommt es seit mehr als einer Woche zu Protesten.

