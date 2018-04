In Armenien ist Oppositionsführer Paschinjan unmittelbar nach seinem Gespräch mit Regierungschef Sargsjan abgeführt worden.

Nach Darstellung der Polizei wurde er weggebracht, nicht aber in Gewahrsam genommen. Andere Oppositionelle hatten von einer Festnahme Paschinjans berichtet. Zuvor war ein Treffen zwischen Paschinjan und dem umstrittenen Ministerpräsidenten Sargsjan gescheitert. Dabei hatte der Oppositionspolitiker den Regierungschef vor laufender Kamera zum Rücktritt aufgefordert. Daraufhin brach Sargsjan das Gespräch nach zwei Minuten ab, mit der Begründung es handele sich nicht um einen Dialog, sondern um Erpressung.



In Armenien wird seit über einer Woche gegen Sargsjan protestiert. Seiner Gegner kritisieren, dass er sich nach zehn Jahren als Präsident vom Parlament zum Regierungschef wählen und diesen Posten vorher per Verfassungsänderung mit größerer Machtfülle ausstatten ließ.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.