In Armenien ist Oppositionsführer Paschinjan offenbar unmittelbar nach seinem Gespräch mit Regierungschef Sargsjan festgenommen worden.

Das teilte ein Abgeordneter in Eriwan mit, bevor er selbst abgeführt wurde. Paschinjan hatte den umstrittenen Ministerpräsidenten vor laufenden Kameras zum Rücktritt aufgefordert, bevor dieser das Gespräch abbrach und den Raum verließ. Die Polizei dementierte die Festnahme und erklärte, Paschinjan sei gewaltsam abgeführt worden.



Erst gestern abend waren bei Protesten gegen die Regierung mindestens 70 Menschen festgenommen worden. Tausende hatten sich in Eriwan versammelt, um den Rücktritt von Sargsjan zu fordern. Er war zuvor Präsident des Landes. Durch eine Verfassungsänderung wurde das Amt des Ministerpräsidenten und damit Sargsjans neuer Posten aufgewertet. Kritiker befürchten, dass er sich auf diese Weise den Zugang zur Macht erhalten will.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.