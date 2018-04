Die politische Krise in Armenien hat sich nach tagelangen Protesten weiter verschärft.

Die Polizei löste neue Kundgebungen von Regierungsgegnern in der Hauptstadt Eriwan gewaltsam auf. Viele Personen wurden festgenommen. Darunter waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch Oppositionsführer Paschinjan und zwei weitere Abgeordnete der Opposition. Die Polizei hatte zuvor erklärt, Paschinjan sei lediglich gewaltsam abgeführt, aber nicht festgenommen worden. Der Politiker hatte sich am Morgen vor laufenden Kameras ein Wortgefecht mit Regierungschef Sargsjan geliefert und diesen zum Rücktritt aufgefordert. Sargsjan brach das Gespräch daraufhin ab.



In Armenien wird seit über einer Woche gegen Sargsjan protestiert. Seine Gegner kritisieren, dass er sich nach zehn Jahren als Präsident vom Parlament zum Regierungschef wählen und diesen Posten vorher per Verfassungsänderung mit größerer Machtfülle ausstatten ließ.

