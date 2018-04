Der armenische Oppositionsführer Paschinjan wird nach eigenen Angaben mit dem umstrittenen Regierungschef Sargsjan zusammenkommen.

Paschinjan teilte in einer Videobotschaft auf Facebook mit, die Begegnung solle heute Vormittag stattfinden. Dabei solle auch über einen Rücktritt Sargsjans gesprochen werden. Vom Büro des Ministerpräsidenten gibt es noch keine Stellungnahme.



Sargsjan war zehn Jahre lang Präsident Armeniens und ist seit kurzem Regierungschef. Durch eine Verfassungsänderung wurde das Amt des Ministerpräsidenten und damit Sargsjans neuer Posten aufgewertet. Kritiker beklagen, dass er sich auf diese Weise den Zugang zur Macht erhalten will. In Armenien kommt es darum seit mehr als einer Woche zu Protesten.

