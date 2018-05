In Armenien soll es nach dem Willen des Oppositionspolitikers Paschinjan morgen zu einem Generalstreik kommen.

In einer Rede in der Hauptstadt Eriwan rief er seine Anhänger dazu auf, Straßen, Zugstrecken und Flughäfen zu blockieren. Zudem sollten sie zivilen Ungehorsam leisten. Paschinjan reagierte damit auf seine gescheiterte Kandidatur zum Regierungschef. Bei der Wahl im armenischen Parlament hatte er die nötige Mehrheit verfehlt. Die Abgeordneten der Regierungspartei verweigerten ihm die Unterstützung.



In Armenien kommt es seit Wochen zu Protesten, die von Paschinjan mitorganisiert wurden. Sie richteten sich gegen Ministerpräsident Sargsjan, der daraufhin vor einer Woche zurücktrat.

01.05.2018