Das armenische Parlament stimmt heute über einen neuen Regierungschef ab.

Einziger Kandidat ist der Oppositionspolitiker Paschinjan. Allerdings gilt seine Wahl nicht als sicher. Er hat zwar die Unterstützung der drei oppositionellen Fraktionen. Die Mehrheit besitzen aber die Republikaner, die bisher den Ministerpräsidenten stellten. Er braucht also Stimmen aus deren Lager.



Paschinjan hatte in den vergangenen Wochen Proteste in Armenien mitorganisiert, die zum Rücktritt des bisherigen Ministerpräsidenten Sargsjan führten. Sargsjan war früher Staatsoberhaupt und hätte als Regierungschef aufgrund einer Verfassungsänderung deutlich mehr Befugnisse gehabt. Kritiker warfen ihm vor, sich an der Macht halten zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.