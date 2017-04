In Armenien wird ein neues Parlament gewählt.

Die regierende republikanische Partei von Präsident Sarkisian lag in Umfragen zuletzt etwa gleichauf mit einem Bündnis unter dem Unternehmer Zarukjan. 2,5 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Die EU-Mission in Eriwan hatte angesichts von Berichten über Wählereinschüchterung Bedenken geäußert. Armenien ist Mitglied in der Östlichen Partnerschaft der EU. Es ist die erste Wahl seit einer Reform der armenischen Verfassung, durch die das Parlament gestärkt wurde.