In Armenien sind bei Protesten gegen den neugewählten Regierungschef Sargsjan nach Angaben der Polizei mehr als 210 Menschen festgenommen worden.

Korrespondentenberichten zufolge hatten Demonstranten versucht, Hauptverkehrsstraßen in der Hauptstadt Eriwan zu blockieren. Ähnliche Aktionen wurden aus Gjumri, der zweitgrößten Stadt des Landes, gemeldet.



In Armenien wird bereits den achten Tag in Folge gegen den von Russland unterstützten Sargsjan protestiert, der sich vom Parlament nach zehnjähriger Präsidentschaft zum neuen Regierungschef wählen ließ. Dieses Amt war erst 2015 per Verfassungsänderung auf Kosten des Staatschef gestärkt worden. Daneben kritisieren vor allem junge Armenier Perspektivlosigkeit und eine schlechte Wirtschaftslage.

