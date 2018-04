Zwei Tage vor der Wahl eines neuen Regierungschefs in Armenien hat Staatspräsident Sarkisjan Oppositionsführer Paschinjan empfangen.

Er hoffe, dass der Staatschef seine Bewerbung um das Amt unterstütze, sagte Paschinjan in Eriwan. Der 42-Jährige ist Kopf einer Protestbewegung, die mit wochenlangen Massenprotesten am Montag den Rücktritt von Ministerpräsident

Sargsjan erreichte. Auch für heute Abend haben Aktivisten zu einer Großkundgebung in der Hauptstadt aufgerufen.



Das armenische Parlament soll am Dienstag einen neuen Regierungschef wählen. Bisher ist Paschinjan der einzige Bewerber für das Amt. Die regierende Republikanische Partei will keinen eigenen Kandidaten aufstellen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.