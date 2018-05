Der armenische Oppositionspolitiker Paschinjan hat für heute zu einem Generalstreik aufgerufen.

Seine Anhänger blockierten in den frühen Morgenstunden die Zugangsstraßen zur Hauptstadt Eriwan sowie zum Flughafen. Paschinjan hatte gestern im armenischen Parlament als Ministerpräsident kandidiert, bei der Wahl aber die nötige Mehrheit verfehlt. Die Abgeordneten der Regierungspartei verweigerten ihm die Unterstützung. Laut Verfassung muss das Parlament nun innerhalb einer Woche abstimmen.



Paschinjan hatte in den vergangenene Wochen zehntausende Anhänger mobilisiert und den Ministerpräsidenten Sargsjan zum Rücktritt gezwungen. Sie machten ihn für Korruption und Armut in dem Land verantwortlich.

