In Armenien haben zehntausende Menschen gegen die Wahl des neuen Ministerpräsidenten Sargsjan protestiert.

In der Hauptstadt Eriwan versammelten sich die Demonstranten auf dem zentralen Platz der Republik und folgten damit einem Aufruf der Opposition. Auch aus anderen Städten werden Kundgebungen gemeldet.



Zuvor hatte das Parlament mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass der frühere Staatspräsident Sargsjan nun Regierungschef wird. Auf diese Weise sichert er sich weiterhin den Zugang zur Macht. Als Präsident hatte er das Land zuvor zehn Jahre lang geführt. Kritiker führen vor allem eine Verfassungsänderung an, die 2015 per Referendum gebilligt wurde und das Amt des Regierungschefs stärkt - auf Kosten des Staatspräsidenten.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.